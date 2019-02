UBS muss 3,7 Milliarden Euro zahlen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Prozess am Pariser Strafgerichtshof gegen die UBS, in dem es im Kern um den Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung geht, haben die Richter am Mittwoch ihr Urteil verkündet.

Die größte Schweizer Bank wurde dabei schuldig gesprochen und muss eine Strafe von 3,7 Milliarden Euro bezahlen. Deie UBS-Aktie hat stark auf die ersten News zum Urteil reagiert und büsst zur Berichtszeit kurz vor 14 Uhr 2,0 Prozent ein (SMI 0,5 Prozent).

Die UBS hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen und vor Gericht auf Freispruch plädiert. In einer früheren Stellungnahme hatte die Bank festgehalten, dass sie «klare und präzise Argumente» vorgebracht habe und der «Anklage die Grundlage für diesen Fall» fehle. Die Bank hat kurz nach dem Schuldspruch eine Erklärung für «so bald wie möglich laut den geltenden Offenlegungspflichten» angekündigt.

(L'essentiel)