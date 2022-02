«30-​​Stunden-​​Woche ist wirklich ein voller Erfolg»

Überstunden, kaum Freizeit oder Überarbeitung sind im oberösterreichischen Online-Marketing-Unternehmen eMAGNETIX eine Seltenheit. Vor vier Jahren hat Firmenchef Klaus Hochreiter die Struktur umgestellt und zählt damit im deutschsprachigen Raum zu den Pionieren der Arbeitswochen-Verkürzung. Im Gespräch mit «heute.at» zieht er ein positives Fazit.

Seine 35 Mitarbeitenden können sich aussuchen, ob sie eine Vier-Tage-Woche haben möchten oder lieber fünf Tage arbeiten, dafür aber früher heimgehen können. «Wir haben unsere Angestellten befragt – die Bedürfnisse sind sehr verschieden.» Darauf werde in der Firma, die ihren Sitz 30 Kilometer von Linz entfernt hat, total eingegangen. «Man kann sich jede Woche neu entscheiden, wie viele Tage man arbeitet und ob man den Montag oder den Freitag freinimmt.»

Belastung sinkend, Produktivität steigend

Klingt zu schön, um wahr zu sein – ist es aber anscheinend nicht. Denn die lang vorbereitete Arbeitszeit-Umstellung macht sich laut dem Chef auch fürs Unternehmen bezahlt. Bei der letzten Umfrage unter den Mitarbeitenden kam heraus: «83 Prozent fühlen sich gesünder». Und: «Für 96 Prozent ist die Arbeitsbelastung seither nicht gestiegen, 63 Prozent sagen sogar, sie ist deutlich gesunken», sagt Hochreiter.

Die größtmögliche Flexibilität, die auch Homeoffice für alle ermöglicht, hat sich auch während der Pandemie bezahlt gemacht. «Neben der Zufriedenheit konnten wir auch die Produktivität um 34 Prozent steigern», führt der Marketing-Profi aus. «Das liegt auch an unserer modernen Unternehmensführung.» So würden am Wochenende etwa die Mailserver abgeschaltet, damit niemand in seiner Freizeit Arbeits-Mails schreibe.

100 Bewerbungen pro Stelle

Gerade für jüngere Menschen sei die Work-Life-Balance wichtig, weiß er. «Eine neue Studie zeigt, dass für 57 Prozent der 16- bis 29-Jährigen das Privatleben wichtiger ist als ihre Arbeit. Darauf muss man auch reagieren.» Seit die 30-Stunden-Woche eingeführt wurde, habe sich auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdreifacht. Und das Interesse, bei der Firma anzuheuern, lasse nicht nach, im Gegenteil. «Wir haben im Schnitt 100 Bewerber auf einen Job», ist Hochreiter zufrieden. «Das Modell ist wirklich ein voller Erfolg.»

