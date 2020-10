ArcelorMittal schließt Stahlwerk und Hochofen

Der Stahlgigant ArcelorMittal hat am Donnerstag angekündigt, einen Hochofen und ein Stahlwerk im polnischen Krakau zu schließen. Das Unternehmen begründete die Entscheidung mit der eingebrochenen Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie sowie der Billigimporte von außerhalb Europas. «Covid-19 hat erhebliche Konsequenzen für die europäische Stahlindustrie, (...) die Nachfrage nach Stahl bleibt deutlich niedriger als vor der Pandemie», sagte Sanjay Samaddar, Geschäftsführer von ArcelorMittal Polen. Der Betrieb des Hochofens und des Stahlwerks würden bereits im Oktober heruntergefahren, einige Wochen später solle die Stilllegung der gesamten Anlage erfolgen.

« Wir müssen schwierige Entscheidungen treffen »

«Wir müssen schwierige Entscheidungen treffen – in diesem Fall leider die Entscheidung, den Hochofen und das Stahlwerk in Krakau dauerhaft zu schließen», wird Sanjay Samaddar in einer Erklärung auf der Website des Unternehmens zitiert. Zudem habe er wenig Hoffnung auf eine kurzfristige Erholung des Stahlmarktes, was bedeute, dass er «zusätzliche Maßnahmen» ergreifen müsse. Polnischen Medienberichten zufolge könnten 650 Beschäftigte von der Entscheidung «direkt betroffen sein».

Als weitere Gründe nannte ArcelorMittal die hohen Strompreise in Polen sowie die Entscheidung der EU, in einer Zeit von sinkender Nachfrage die Quote der zollbefreiten Stahlimporte aus Nicht-EU-Staaten zu erhöhen. Der Konzern will seine Aktivitäten in Polen künftig auf das Werk in Dabrow Gornicza in Schlesien konzentrieren, wo zwei Hochöfen stehen. In Krakau soll lediglich die Kokerei bestehen bleiben.

11.000 Beschäftigte in Polen

ArcelorMittal ist der größte Stahlproduzent in Polen und beschäftigt 11.000 Mitarbeiter in sechs Werken in den südlichen Regionen. Das Land mit 38 Millionen Einwohnern verfügt über mehrere Automobilproduktionsstätten im Besitz internationaler Hersteller. Vor Beginn der Gesundheitskrise hielt ArcelorMittal rund 70 Prozent des polnischen Stahlmarktes und war ein europäischer Marktführer und Exporteur von Koks.

Für das Ende Juni endende Quartal verzeichnete der gesamte ArcelorMittal-Konzern einen Nettoverlust von 559 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von elf Milliarden US-Dollar, also 43 Prozent weniger als im Vorjahr, was auf den Rückgang der Stahlnachfrage infolge der Eindämmungsmaßnahmen zurückzuführen ist, die die Wirtschaftstätigkeit weltweit zum Stillstand gebracht haben.

Vor der Pandemie warnten Analysten davor, dass billiger Stahl aus Asien und die Kosten aufgrund der hohen Kohlenstoffemissionen sich nachteilig auf die europäischen Stahlproduzenten auswirken würden.

(L'essentiel/dpa/afp)