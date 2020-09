Teslas sollen in Zukunft auch in Deutschland produziert werden. Zurzeit wird eine Giga-Factory in Berlin gebaut. Dort sollen in Zukunft bis zu einer halbe Million Elektroautos pro Jahr hergestellt werden. Rund 12.000 Stellen sollen laut dem Autohersteller damit geschaffen werden.

Jetzt wirbt der Tesla-Chef Elon Musk höchstpersönlich um Fachkräfte. Auf Twitter schreibt er: «Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin! Es wird super Spaß machen!!» Seinen Tweet hat der amerikanische Milliardär auf Deutsch verfasst:

Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin! Es wird super Spaß machen!! https://t.co/FcNoPr2oII — Elon Musk (@elonmusk) September 10, 2020

Der brandenburgische Wirtschaftsminister behauptete sogar, dass in der neuen Tesla-Fabrik bis zu 40.000 Mitarbeiter beschäftigt werden könnten. Wer an einer Stelle in der neuen Giga-Factory interessiert ist, muss sich auf ein 3-Schicht-System und Nachtarbeit vorbereiten. Denn dort soll rund um die Uhr produziert werden.

So soll bereits ab Juli 2021 mit der Produktion des Model Y in Berlin gestartet werden. Der Jobaufruf von Musk auf Twitter hat fast 24.000 Likes erhalten und wurde über 1000-mal geteilt. Einige Interessierte Arbeitnehmer haben sich auch schon gemeldet:

(L'essentiel/Barbara Scherer)