Luxemburg ist die Nummer 1 bei Verpackungsmüll

Im Netz bestellen, statt ins Geschäft gehen, Getränke und Snacks auf die Hand, der Reis so praktisch portioniert: Moderne Konsumgewohnheiten haben den Verpackungs-Verbrauch in die Höhe getrieben. Die Berechnungen für das Jahr 2017 sind die aktuellsten und sie sind so hoch wie noch nie.

Beim Pro-Kopf-Verbrauch von Verpackungen in der EU liegt Luxemburg an der Spitze: Hier fielen knapp 231 Kilo Verpackungsabfall pro Person an. Knapp dahinter liegt Deutschland mit 226,5 Kilogramm pro Person und drei Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtmenge an Verpackungsabfall ist in Deutschland am größten. Private Verbraucher hatten daran einen Anteil von 47 Prozent.

Gründe für den hohen Verbrauch sind unter anderem der Trend zum Online-Versand, kleine Portionen im Supermarkt sowie Essen und Getränke zum Mitnehmen, aber auch überflüssige Verpackungen – etwa wenn die Zahnpasta-Tube noch einmal in einer Pappschachtel steckt. Die Zahlen für 2017 liegen erst jetzt vor, weil es so aufwendig ist, die Daten zu sammeln und zu überprüfen.

