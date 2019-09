Hersteller verkaufen Kondome mit Loch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Kondommarken Billy Boy und Fromms rufen einige Chargen zurück. Es kann zu «mechanischen Beschädigungen einzelner Kondome» gekommen sein. Die Schutzwirkung kann dadurch beeinträchtigt sein.

Die in Frage kommenden Artikel wurden im Zeitraum Juni bis August 2019 an den Handel ausgeliefert. Die betreffenden Verpackungsvarianten sind an der IDENT-Nummer auf der Verpackung (Tabelle A) zu identifizieren.

In einer Verpackungsvariante können verschiedene Kondomsorten enthalten sein, wobei nicht alle betroffen sind. Die betroffenen Kondomsorten sind anhand der LOT-Nummer auf der Kondom-Einzelverpackung identifizierbar (Tabelle B). Details zu IDENT-Nummer bzw. LOT-Nummer gibt es auf der Website des Herstellers.

Verbraucher im Besitz eines dieser Artikel oder einzelner Kondome können sich unmittelbar an service@billy-boy.com wenden. Die Produkte werden gegen Kaufpreiserstattung durch den Hersteller zurückgenommen.

Es werden ausschließlich die aufgelisteten Artikel und Chargen zurückgerufen. Alle anderen Artikel und Chargen der Marken Billy Boy oder Fromms sind nicht von diesem Rückruf betroffen.

(L'essentiel)