Chinas Exporte erhöhen sich um 11,4 Prozent

Chinas Außenhandel hat im Oktober weiter kräftig zugelegt. Mit der Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft von der Coronavirus-Krise stiegen die Ausfuhren in US-Dollar gerechnet unerwartet stark um 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies teilte der chinesische Zoll am Samstag in Peking mit. Insgesamt kletterte der Außenhandel um 8,4 Prozent.

Die Importe stiegen im Oktober aber nur um 4,7 Prozent. Der Anstieg ist weit weniger als erwartet und schwächer als im Vormonat mit 13,2 Prozent. Experten verwiesen aber auf die ungewöhnlich lange Ferienwoche um den Nationalfeiertag am 1. Oktober, den starken Vergleichsmonat im Vorjahr und geringere Öleinfuhren.

Da das bevölkerungsreichste Land das Coronavirus weitgehend im Griff hat, hat sich auch die Wirtschaft wieder normalisiert. Mit strengen Quarantäne-Massnahmen, Massentests, Kontaktverfolgung und scharfen Einreisebeschränkungen konnte das Virus unter Kontrolle gebracht werden. Während die Weltwirtschaft in einer Rezession steckt, dürfte China als einzige große Volkswirtschaft in diesem Jahr den Erwartungen nach ein Wachstum von rund zwei Prozent erreichen.

(L'essentiel/dpa)