Romain Bausch ist Vorsitzender des CNFP

Romain Bausch ist neuer Vorsitzender des Conseil National des Finances Publiques (CNFP) und tritt damit die Nachfolge von Yves Nosbusch an. Bereits in den Jahren 2014 bis 2017 saß Bausch auf diesem Posten. Im kommenden Dezember steht die nächste Neuwahl innerhalb des Gremiums an.

Mitglieder des CNFP für 2019-2022:



Durch einen großherzoglichen Beschluss vom 9. Januar 2019 und vom 1. März 2019 besteht der Conseil National des Finances Publiques für 2019-2022 aus folgenden Mitgliedern:



-Romain Bausch, auf Vorschlag der Abgeordnetenkammer

-Patrick Graffe, auf Vorschlag des Rechnungshofs

-Marc Wagner, auf Vorschlag der Handels-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer

-Sylvain Hoffmann, auf Vorschlag der Kammer der Beamten und öffentlichen Angestellten und der Arbeitnehmerkammer

-Délia Nilles und Jean Olinger, auf Regierungsvorschlag



Der Conseil National des Finances Publiques ist ein unabhängiges nationales Gremium, das für die Überwachung der Anwendung der nationalen Haushaltsvorschriften zuständig ist, denen alle öffentlichen Verwaltungen unterliegen. Außerdem veröffentlicht der CNFP zweimal jährlich einen Bericht über die öffentlichen Finanzen, einen über das Stabilitäts- und Wachstumsprogramm und einen weiteren über das Haushaltsverfahren.

(L'essentiel)