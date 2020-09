Tesla beschert China den Sieg im E-​​Auto-​​Marktkampf

Für die Durchsetzung der Elektromobilität sind zwei Automärkte ausschlaggebend: Europa und China. Denn dort werden CO₂-neutrale Antriebe besonders gefördert. Im Vergleich dazu setzen die USA immer noch stark auf Verbrenner – obwohl Marktführer Tesla vor dort kommt.

Europa und China liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen im E-Auto-Markt. Im ersten Halbjahr 2020 wurden in Europa knapp 400.000 reine E-Autos und Hybride verkauft. In China waren es lediglich 7000 weniger, wie es in einer Mitteilung des Center Automotive Research (CAR) heißt.

China gewinnt dank Tesla einen Vorsprung

CAR-Direktor Ferdinand Dudenhöffer ist jedoch überzeugt, dass China bis Ende Jahr die Marktführerschaft bei den Autos mit Elektroantrieben einnehmen und für 50 Jahre behalten wird. Grund dafür ist Tesla: Die Marke von CEO Elon Musk ist in China mit 16 Prozent Marktführer bei den vollelektrischen Fahrzeugen.

Da 80 Prozent der E-Autos in China vollelektrisch sind, dürfte die wachsende Produktion des Herstellers Chinas Marktanteil zügig in die Höhe treiben. Denn der US-Autobauer stellt die Autos direkt in China her – in einer Fabrik in Shanghai.

Auch die wirtschaftliche Erholung von der Coronavirus-Pandemie begünstige den chinesischen Markt zusätzlich. Bereits jetzt zeichnen sich steigende Verkaufszahlen fürs zweite Halbjahr ab. Im Juli wurden in China fast 100’000 E-Autos verkauft. Das entspricht bereits einem Viertel des gesamten ersten Halbjahrs.

Zulassungen speziell für E-Autos

Besonders ist in China zudem, dass Nummernschilder nach einem Quotensystem vergeben werden. Normalerweise werden diese versteigert – und kosten bis zu 10’000 Euro. Doch die Regierung hat für verschiedene Städte zusätzliche, kostenlose Kennzeichen speziell für E-Autos angekündigt. Auf diese Weise wird der Kauf von E-Autos stark begünstigt.

Der chinesische Vizeminister für Industrie und Informationstechnologie Xin Guobin hat zudem erst kürzlich angekündigt, dass Elektroautos bis 2025 25 Prozent des Gesamtmarkts ausmachen sollen. Das wären gut sechs Millionen E-Autos, die in China 2025 auf den Markt kommen. Damit könne Europa nicht mithalten, heißt es in der Mitteilung.

(L'essentiel/Raphael Knecht)