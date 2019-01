Cargolux fliegt Wale von China nach Island

Eine solche Fracht gibt es bei Cargolux nicht alle Tage. Im Frühjahr wird sich der luxemburgische Fracht-Spezialist an dem Transport von zwei Beluga Walen beteiligen, der die Tiere von einem Aquarium in Shanghai, China in ein Meeresschutzgebiet vor Island führt. Die Strecke, die die Meeressäuger dabei in der Boeing 747 zurücklegen werden, beträgt rund 6000 Kilometer, erklärten Cargolux und der Verein «Sea Life Trust» am Montag. Rund 24 Stunden wird das aufwendige Unterfangen insgesamt dauern.

Der Transport der Tiere, die bis zu sechs Meter lang und eine Tonne schwer werden können, sei eine «komplexe Herausforderung», so der Direktor des «Sea Life Trust» in einer Pressemitteilung. Um die «Little Grey» und «Little White» getauften Wale zu transportieren, muss eine spezielle Ausrüstung installiert werden. Beide Tiere werden im chinesischen Aquarium in einen Rahmen gehievt und dann in Transportkisten verpackt. Auf Lkws geht es dann zum Flughafen, von wo Cargolux den Transport nach Island abwickelt, wo es erneut auf Trucks in das neue Zuhause geht.

Dort sollen sich die Wale erst einmal in einem Spezialbecken akklimatisieren, bevor sie in das 32.000 Quadratkilometer große Schutzgebiet entlassen werden.

We are honored to help @SeaLifeTrust and @WHALES_org to relocate two beluga whales, Little Grey and Little White, to their new home in Iceland. Follow the journey of our aircraft LX-ECV that sports special decals of the whales. Share your pics with us! #spotacargoluxjumbo #LXECV pic.twitter.com/HJvXJ06LUX