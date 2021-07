Kündigungsschild vor Burger-​​King-​​Filiale geht viral

«Wir kündigen alle, sorry für die Unannehmlichkeiten»: Mit diesen Worten haben sich alle Mitarbeitenden einer Burger King Filiale in Nebraska, USA verabschiedet. Die Nachricht prangte in Großbuchstaben auf dem Schild vor dem Restaurant und sorgte für viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

Viele unterstützen die Aktion der Mitarbeitenden: «Ich schätze die Art und Weise, wie die Angestellten protestierten. Das ist ein großartiges Beispiel für Zusammengehörigkeit», schreibt etwas ein Twitter-User.

Wegen Dehydrierung im Krankenhaus

Die Angestellten wollten mit der Aktion auf die schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam machen, wie «NBC News» schreibt. Laut Aussagen einer Mitarbeiterin herrschte Personalmangel und sie musste 50 bis 60 Stunden pro Woche arbeiten. Das Management habe aber nichts an der Situation geändert.

Auch sei die Klimaanlage für mehrere Wochen ausgefallen. Doch die Angestellten mussten weiter arbeiten. Viele von ihnen litten an heißen Tagen an Dehydrierung und eine Mitarbeiterin musste sogar ins Krankenhaus eingewiesen werden.

Burger King sagte, man wisse über die Situation vor Ort bescheid, wie «NBC News» schreibt. Die Arbeitsbedingungen entsprechen nicht den Werten von Burger King. Die Situation vor Ort werde nun untersucht, um sicher zustellen, dass so etwas in Zukunft nicht noch einmal passiert.

(L'essentiel/Barbara Scherer)