Shiba-​​Inu-​​Kurs legt um 90.000.000 Prozent zu

Beim Bitcoins mischen mittlerweile auch die großen Finanzinstitute mit. Doch bei den Spaßwährungen haben noch die kleinen Anleger das Sagen. So haben es tausende Krypto-Fans in Absprachen auf Reddit geschafft, dass der Wert des Shiba Inu Coins in nur einem Jahr um rund 90 Millionen Prozent anstieg.

Wer vor einem Jahr 1000 Euro in die Spaßwährung gesteckt hätte, wäre jetzt fast Milliardär, wie die «Bild» schreibt. Allein in den letzten Tagen stieg der Kurs um über 60 Prozent und überholte dadurch zeitweise die bislang wertvollste Scherzwährung Dogecoin. Diese wurde als Parodie auf Bitcoin gegründet und hat ebenfalls ein Logo mit der japanischen Hunderasse drauf.

Die Aktion erinnert an das Gamestop-Phänomen. Hobby-Anleger haben sich eine Spekulationsschlacht mit Hedgefonds geliefert, indem sie Aktien des kriselnden Videospielhändler Gamestop kauften und damit den Kurs stark ansteigen ließen.

Elon Musk twittert Hundebilder

Mitverantwortlich für den Hype um die Spaßwährung ist aber auch Tesla-CEO Elon Musk. Immer wieder redet er über Bitcoins & Co. und lässt so den Kurs ansteigen. Aufsehen erregte er zuletzt mit Bildern auf Twitter von seinem eigenen Shiba-Inu-Hund, der Floki heißt. Natürlich gibt es auch eine Floki-Spaßwährung.

Das erklärte Ziel der Crypto-Community ist es, den Kurs des Shiba Inu auf 1 Cent hochzutreiben. Davon ist sie noch ein Stück entfernt. Stand Freitagmittag ist ein Coin erst rund 0,00007 Dollar wert. Der Kurs müsste also nochmals über 14.000 Prozent steigen.

Mit einer Petition wollen die Anhänger des Coins nun die Handelsplattform Robinhood dazu bewegen, Shiba Inu zum Handel anzubieten. Rund 350.000 Personen haben sie bereits unterschrieben.

