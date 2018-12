Staat verzeichnet Plus von 304 Millionen Euro

Artikel per Mail weiterempfehlen

Finanzminister Pierre Gramegna präsentierte am Dienstag im Rahmen einer Sitzung des Finanz- und Haushaltsausschusses und des Ausschusses für die Haushaltskontrolle die Entwicklung der Staatsfinanzen bis zum 30. November 2018. Aus Sicht des ESVG 2010 (Europäisches System Volkswirtschtlicher Gesamtrechnung) stieg der Umsatz gegenüber 2017 um 8,8 Prozent auf 16,528 Millionen Euro. Umgekehrt stiegen aber auch die Ausgaben, die bei rund 16,2 Millionen Euro lagen. Das ist ein Anstieg um 7,3 Prozent im Vergleich zum November 2017.

Der gesamtstaatliche Haushaltssaldo weist dennoch einen Überschuss von 304 Millionen Euro auf – eine Steigerung von 225 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Das Finanzministerium begründet diesen Überschuss mit «einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld und der guten Entwicklung des Finanzdienstleistungssektors».

«Die neue Regierung kann von einem soliden Fundament ausgehen, um ihr ehrgeiziges Regierungsprogramm umzusetzen», sagte Gramegna am Dienstag. Die Opposition blickte vergangene Woche weniger optimistisch auf die Finanzlage des Landes und stellte vor allem die Finanzierung des konstenfreien öffentlichen Verkehrs in Frage. Martine Hansen, Fraktionsvorsitzende der CSV, sagte in der Abgeordnetenkammer, dass Luxemburg zur Finanzierung des kostenfreien Nutzung des öffentlichen Verkehrs mehr Einnahmen und größeres Wachstum benötige».

(L'essentiel)