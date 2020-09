Masken verderben Make-​​up-​​Branche das Geschäft

In der Bahn, in gewissen Läden und teilweise auch im Club: An immer mehr Orten gilt eine Maskenpflicht. Warum also Lippenstift auftragen, wenn der Mund die meiste Zeit verdeckt bleibt? Genau darum verzichten immer mehr Menschen darauf.

So brach der Absatz von Lippenstift am Weltmarkt dieses Jahr um fast die Hälfte ein, wie der Marktforscher NPD Group mitteilt. Auch Grundierungen verkaufen sich schlecht. Laut Schätzungen der Unternehmensberatung McKinsey wird das Geschäft mit Make-up von jährlich 500 Milliarden Euro um fast ein Drittel schrumpfen.

Große Gewinnverluste

Bereits verzeichnet die Make-up-Branche starke Verluste: Der US-Konzern Estée Lauder verzeichnet etwa einen Gewinneinbruch von 60 Prozent, wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt. Bereits mussten 2000 Jobs gestrichen werden.

Auch das Pariser Unternehmen L’Oréal meldete einen Verlust von 18 Prozent. Beim deutschen Konzern Beiersdorf schmilzt der Gewinn sogar um 24 Prozent.

Alles für die Augen ist gefragt

Doch komplett auf Schminke wird trotz Maske nicht verzichtet: Künstliche Wimpern, Lidschatten und Mascara verkaufen sich auch in der Krise gut. Denn die Maske führe dazu, dass die Augen mehr Aufmerksamkeit bekommen, wie Christophe Maßon, Chef von Cosmetic Valley, sagt.

So ist der Absatz für Wimperntusche in manchen Ländern um fast 150 Prozent gestiegen. Auch die Maniküre profitiert vom Maskeneffekt: Nagelpflege sowie künstliche Nägel sind ähnlich gefragt wie Wimperntusche.

(L'essentiel/Barbara Scherer)