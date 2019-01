Streik in Deutschland stört den Verkehr am Findel

Warnstreiks des Sicherheitspersonals an acht deutschen Flughäfen haben am Dienstag den Flugverkehr massiv eingeschränkt. Das wirkt sich auch auf den Luxemburger Airport aus. So wurden die für Dienstag geplanten Lufthansa-Flüge vom Findel nach Frankfurt sowie die Flüge von Frankfurt nach Luxemburg gestrichen.

Allein am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main fiel mit 610 gestrichenen Flügen rund jeder zweite Flug aus. Auch in München, Hamburg, Hannover, Bremen, Leipzig, Erfurt und Dresden streikte das Sicherheitspersonal. Etwa 220.000 Passagiere waren nach Angaben des Flughafenverbands ADV betroffen.

20 Euro Stundenlohn

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erhöhte mit den Streiks vor der nächsten Verhandlungsrunde am 23. Januar den Druck in dem Tarifkonflikt. Die rund 23.000 Beschäftigten des Sicherheitspersonals sollen nach der Verdi-Forderung künftig einen Stundenlohn von 20 Euro bekommen, die Arbeitgeber lehnen das bisher ab.

Die Warnstreiks am Dienstag starteten um Mitternacht in Hannover, Bremen und Hamburg. Um 2 Uhr begannen dann auch in Frankfurt am Main die Arbeitsniederlegungen, wie der dortige Verdi-Streikleiter Mathias Venema in der Nacht zu AFP sagte. «Der Streik läuft an, die Streikposten sind besetzt.»

In München beteiligte sich nach Angaben von Landesfachbereichsleiter Kai Winkler «fast die komplette Frühschicht und Teile der Nachtschicht» an dem Streik. Nur wenige Kontrollstellen seien offen. In München fielen etwa hundert von tausend geplanten Flügen aus, dies betraf nach den Worten einer Flughafensprecherin vor allem den innerdeutschen Verkehr.

(pp/L'essentiel/afp)