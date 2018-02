Luxemburg verzichtet auf wilde Rabatt-​​Aktionen

Die Szenen sorgten über die französischen Grenzen hinaus für Kopfschütteln. Bei einer Rabatt-Aktion der Supermarktkette Intermarché in der vergangenen Woche schlugen sich Kunden fast die Köpfe ein. Drei Tage lang gab es die Nutella-Gläser für 70 Prozent weniger. Grund genug für einige, ihren Anstand über Bord zu werfen und sich auf andere Menschen zu stürzen.

In Luxemburg haben die befragten Unternehmen nur wenig Interesse an solchen Aktionen. In der Theorie sei dies zwar möglich, aus«finanzieller Sicht» lohne sich eine solche Rabatt-Schlacht jedoch nicht. Die Supermärkte haben jedoch freie Hand, was die Preisgestaltung angeht, sagt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums:«Eine entsprechende Gesetzesänderung wurde Ende 2016 verabschiedet. Sie ermöglicht es den Geschäften, ihre Ware jederzeit auch mit Verlust zu verkaufen.» Zuvor galt dies nur für den Handel im Internet. Die anderen Unternehmen konnten dies bis dahin nur während des Schluss- und dem Räumungsverkaufs machen.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Rabatte dennoch stichprobenartig überprüft werden. Dies soll verhindern, dass Kunden durch falsche Prozent-Aktionen getäuscht werden.



(Thomas Holzer/L'essentiel)