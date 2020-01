Volotea fliegt nach Venedig und Alicante

Die Fluggesellschaft Volotea baut ihre Präsenz am Luxemburger Flughafen aus. Das Unternehmen aus Spanien hat am Montag bekannt gegeben, dass es künftig vom Findel zwei neue Ziele ansteuert. Ab April fliegt Volotea nach Venedig in Italien und nach Alicante in Spanien.

In die «schwimmende Stadt» an der Adria geht es dann zweimal pro Woche: donnerstags und sonntags. An die spanische Costa Brava geht es dienstags und freitags oder dienstags und samstags. Beide Destinationen werden nur im der Sommersaison bedient. Der Billigflieger bedient am Findelg bereits die Ziele Nizza und Marseille.

(mv/L'essentiel)