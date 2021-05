Liberty-​​Mutter steht unter Betrugsverdacht

Nach dem Zusammenbruch des Finanzdienstleisters Greensill Capital haben britische Ermittler ein Verfahren gegen die Unternehmensgruppe des Industriemagnaten Sanjeev Gupta eingeleitet. Es gebe bei Unternehmen der Gupta Family Group Alliance (GFG) den Verdacht auf Betrug, betrügerischen Handel und Geldwäsche, teilte die Behörde Serious Fraud Office (SFO) am Freitag mit. Im Blick seien dabei auch die Vereinbarungen mit der inzwischen insolventen Greensill Capital. Ein GFG-Sprecher sagte, man werde die Ermittlungen umfassend unterstützen.

GFG ist durch die Greensill-Insolvenz selbst in Schieflage geraten. Der weltweit agierende Konzern betreibt in Großbritannien mehrere Stahlwerke. Insgesamt beschäftigt GFG nach eigenen Angaben mehr als 35.000 Menschen. Zu Guptas Unternehmensgruppe gehört auch der Stahlhersteller Liberty Steel. Dem Stahlhersteller gehören unter anderem ein Werk in Differdingen und weitere in Belgien und Frankreich. Für sein Stahlwerk im französischen Hayange sucht das Unternehmen derzeit einen Käufer. Liberty hatte im vergangenen Winter ein Übernahmeangebot für die Stahlsparte von Thyssenkrupp vorgelegt. Nach intensiven Gesprächen hatte der deutsche Branchenführer aber im Februar Liberty Steel eine Absage erteilt. Zu «wesentlichen Anforderungen von Thyssenkrupp» sei keine gemeinsame Lösung gefunden worden, hatten die Essener damals mitgeteilt.

Bank in Bremen betroffen

In Deutschland ist von der Insolvenz des Greensill-Konzerns die Bremer Greensill Bank betroffen. Die Finanzaufsicht Bafin hatte das Institut im März wegen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang ihres Geschäfts mit GFG geschlossen. Viele deutsche Kommunen bangen nun um Millionenbeträge, die sie bei Greensill angelegt hatten.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft lässt Akten im Rathaus von #Schwalbach beschlagnahmen. Es geht dabei um die Geldanlagen bei der insolventen #Greensill-Bank. Jetzt mehr erfahren mit #fplus https://t.co/eE4PvPfNzd — FAZ Finanzen (@FAZ_Finanzen) May 13, 2021

In Großbritannien zieht der Fall Greensill immer weitere Kreise. Am Donnerstag hatte der frühere Premierminister David Cameron vor einem Parlamentsausschuss wegen seiner Lobby-Tätigkeit für das Unternehmen aussagen müssen, das sein Geschäftsmodell auf kurzfristige Handelskredite für Industrieunternehmen gegründet hatte.

Cameron hatte mit Dutzenden E-Mails und Textnachrichten versucht, Regierungsmitglieder davon zu überzeugen, Greensill mit staatlichem Geld über Wasser zu halten. Die Beziehungen mit Unternehmensgründer Lex Greensill hatte er während seiner Zeit als Premierminister von 2010 bis 2016 eingefädelt.

???????? #DavidCameron setzte sich mit voller Kraft für den gescheiterten Financier Lex #Greensill ein.



Das hält er immer noch für gerechtfertigt – aber sein Ruf in #Grossbritannien liegt erst recht in Trümmern.



Ein Bericht von @BenTriebe.https://t.co/X7Df7m3h3Q — Neue Zürcher Zeitung (@NZZ) May 14, 2021

(L'essentiel/DPA)