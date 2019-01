Apple verliert an einem Tag 75 Milliarden Dollar

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Aktie des US-Technologieriesen Apple ist am Donnerstag um fast zehn Prozent eingebrochen. Es war der schlechteste Handelstag für den erfolgsverwöhnten Konzern seit 2013. Das Unternehmen büßte damit fast 75 Milliarden Dollar an Börsenwert ein.

Die Wertpapiere gaben um 9,96 Prozent nach und notierten bei Börsenschluss bei 142,19 Dollar. Wegen Problemen auf dem chinesischen Markt hatten Apple am Mittwoch seine Umsatzprognose für das abgelaufene Quartal deutlich nach unten korrigieren müssen. Apple stellte für das am 29. Dezember abgelaufene Quartal nur noch einen Umsatz von 84 Milliarden Dollar in Aussicht, Analysten hatten zuvor mit etwa 91 Milliarden Dollar gerechnet.

Auch Dow Jones gibt nach

Die Aussagen des Technologieriesen hätten zunächst die bereits bestehenden Sorgen der Anleger um die allgemeine Wirtschaftslage weiter verstärkt, hieß es. Als dann mit dem Einkaufsmanagerindex ISM schwache Daten für das produzierende Gewerbe veröffentlicht wurden, ging es noch deutlicher abwärts.

Der Index Dow Jones gab bis zum Handelsschluss um 2,8 Prozent nach und sank auf 22.686 Punkte. Der Technologie-Index Nasdaq fiel sogar um drei Prozent auf 6.463 Punkte.

(L'essentiel/roy/sda)