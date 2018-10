Hahn dementiert Rückzug von Ryanair

In der Debatte über die Zukunft des Billigfliegers Ryanair am Hunsrück-Flughafen Hahn hat dessen Management angebliche Pläne über einen kompletten Rückzug der Iren dementiert. «Nach meinen Kenntnissen ist das völliger Unsinn», sagte Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind in einem regelmäßigen und engen Kontakt mit Ryanair und ich habe keine Hinweise, die auf einen Rückzug hindeuten.» Ryanair-Sprecher Robin Kiely teilte der dpa mit: «Wir kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen. Die noch ausstehenden Sommerflugpläne 2019 finalisieren wir derzeit.»

Die Mainzer «Allgemeine Zeitung» hatte am Dienstag unter Berufung auf «höchste Managementkreise» der Airline berichtet, es solle «konkrete Planungen für den kompletten Rückzug vom Hahn geben». Als Termin sei der Sommerflugplan 2019 genannt worden, der im April starte. Der Hahn gehört zu 82,5 Prozent dem chinesischen Mischkonzern HNA und zu 17,5 Prozent dem Land Hessen.

(L'essentiel/dpa)