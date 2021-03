VW sorgt mit Aprilscherz für Kritik

Volkswagen USA hat mit einem Aprilscherz zahlreiche Medien aufs Glatteis geführt und für Stirnrunzeln und scharfe Kritik gesorgt: Das Unternehmen verkündete, dass es den Markennamen in «Voltswagen of America» ändern wolle.

Nun ist klar, es wird keine Umbenennung geben, wie ein US-Unternehmenssprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AP bestätigt. Tags zuvor hatte der gleiche Sprecher aber noch bekräftigt, die Pressemitteilung zur Namensänderung sei echt.

Zahlreiche große Medien berichteten über die Umbenennung, allerdings bereits mit der Vermutung, dass es sich um einen Aprilscherz oder eine PR-Panne handeln könnte. Zunächst wurde der neue Name in einer nach kurzer Zeit wieder verschwundenen Pressemitteilung am Montag verkündet.

Mit diesem Tweet kündigte Volkswagen die vermeintliche Namensänderung an:

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7

In einer in den USA veröffentlichten Mitteilung erklärte VW, man wolle mit dem neuen Namen die Wichtigkeit von Elektroautos für die Zukunft des Unternehmens unterstreichen. Auf mehrfache Nachfrage bestätigte das Unternehmen, die Umbenennung sei echt.

Der Aprilscherz ließ zwischenzeitlich sogar die Aktienkurse von VW ansteigen. Das «Wall Street Journal» (Bezahlartikel) bekam dann als erstes Medium die Bestätigung der Unternehmenszentrale, dass die Umbenennung ein Aprilscherz war. Man habe niemanden täuschen wollen, sagte ein Unternehmenssprecher dem Blatt. Es sei alles nur eine Marketingaktion gewesen.

VW musste daraufhin scharfe Kritik von US-Medien einstecken. AP-Sprecherin Lauren Easton sagte, solche Aktionen würden gutem Journalismus und dem Wohl der Allgemeinheit schaden. «USA Today» teilte mit, ihr Reporter Nathan Bomey habe dezidiert gefragt, ob die Umbenennung ein Scherz sei und die Antwort «Nein» erhalten.

Damit habe VW Journalisten manipuliert, nur um eine Marketing-Kampagne für ein neues Elektrofahrzeug zu fahren. Reporter Bomey schrieb auf Twitter, das sei kein Scherz gewesen, sondern «Täuschung». In den USA gebe es ohnehin ein Problem mit Desinformation. «Jetzt sind Sie ein Teil davon», schrieb er mit Blick auf Volkswagen in den USA.

Dear Volkswagen: You lied to me. You lied to AP, CNBC, Reuters and various trade pubs. This was not a joke. It was deception. In case you hadn’t noticed, we have a misinformation problem in this country. Now you’re part of it. Why should anyone trust you again? https://t.co/1rcKT7p0u5