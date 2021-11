Politiker hypen Softdrink auf dem Klimagipfel

Statt Cola oder Fanta gibt es auf dem Klimagipfel in Glasgow Irn-Bru. Der orange Softdrink gilt als eine Art Nationalgetränk in Schottland. Bei vielen Abgeordneten ist nun ein regelrechter Hype um Irn-Bru ausgebrochen.

Das ist Irn-Bru:



Irn-Bru ist ein koffeinhaltiger Softdrink aus Schottland. Das Getränk ist für seine leuchtend orange Farbe bekannt. Es enthält Wasser mit Kohlensäure, Zucker, Säure, Geschmacks- und Farbstoffe. Seit 1899 wird der Softdrink von der Firma A.G. Barr hergestellt. Verkauft wird Irn-Bru in Großbritannien, Irland, Russland, Kanada, Südafrika, Teilen Europas und Australiens sowie Singapur.

So hat sich etwa die US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez dabei gefilmt, wie sie den Softdrink probiert und das Video auf Instagram veröffentlicht. Ihr Fazit dürfte den Hersteller freuen: «Das schmeckt wie eine Soda aus Puerto Rico. Oh mein Gott, ich liebe es!»

Ocasio-Cortez ist es laut eigenen Angaben zunächst nicht gelungen, eine Dose zu bekommen. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon eilte ihr dann zur Hilfe. Sturgeon überreichte der US-Abgeordneten höchstpersönlich ein Irn-Bru und postete ein Foto dazu auf Twitter.

???????????????????????????????? Amidst all the serious business at #COP26 today, I’m pleased to also report that @AOC now has a supply of Irn Bru pic.twitter.com/3yhisZ9PiN