Tesla wirbt trotz Urteil weiter für seinen Autopiloten

Tesla hat Stunk mit deutschen Richtern. Für Aufregung sorgt der Begriff Autopilot, mit dem der US-Elektroautopionier sein Fahrassistenzsystem in seinen Karossen bewirbt. Laut einem Urteil des Landesgerichts München handelt es sich bei dem System nicht um einen richtigen Autopiloten, da ein Tesla nicht vollständig autonom fahren könne. Folglich dürfe die Elektronik nicht als ein solcher bezeichnet und beworben werden.

Das beschlossen die bayrischen Richter im vergangenen Juli. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Wie die «Welt» nun schreibt, wird sich das auch noch lange nicht ändern. Denn Tesla hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Verzögerung um rund 1 Jahr

Daher könnte es noch rund ein Jahr gehen, bis es einen endgültigen Richterspruch geben wird. Bereits wurde ein nächster Termin für die Verhandlung verschoben. Nun soll es erst am 7. Oktober 2021 weitergehen. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts der Zeitung. Möglich sei auch, dass der Termin nochmals verschoben werden müsse.

Dass das Unternehmen in Berufung geht, zeichnete sich ab. Tesla-Chef Elon Musk machte öffentlich klar, dass er vom Urteil nichts hält. Auf Twitter stichelte er in Richtung Deutschland und stellte das Wort Autobahn infrage, sollte Tesla sein System nicht mehr Autopilot nennen dürfen. «Tesla Autopilot wurde buchstäblich nach dem in der Luftfahrt verwendeten Begriff benannt. Und was ist mit der Autobahn?», so Musk in seinem Tweet.

Tesla macht weiter

Derweil benutzt das Unternehmen den Begriff Autopilot weiter für sein System. «Die wegweisenden Autopilot-Sicherheits- und Komfortfunktionen entlasten Sie beim Fahren», schreibt Tesla auf seiner Webseite. Allerdings schränkt der E-Auto-Hersteller ein: «Die gegenwärtigen Autopilot-Funktionen verlangen aktive Überwachung durch den Fahrer – ein autonomer Betrieb des Fahrzeugs ist damit nicht möglich.»

Das war den Richtern aber zu wenig. Daher hießen sie die Klage der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gut. Laut «Welt» sei die «Irreführung mangels inhaltlicher Klarheit und Transparenz» dadurch nicht aufgehoben.

Vor einigen Wochen gelangten Videos ins Netz, die zeigen, wie der neuste Autopilot von Tesla das Fahrzeug sicher durch die Straßen manövriert:

Falscher Eindruck vermittelt

Die Wettbewerbszentrale beschwerte sich, dass Tesla mit dem Begriff Autopilot den Eindruck erwecke, die E-Autos seien technisch in der Lage, vollständig ohne einen Fahrer am Steuer fahren zu können. Hinzu kommt, dass autonom fahrende Autos in ganz Europa noch gar nicht erlaubt sind. Tesla suggeriere aber genau das Gegenteil, so die Zentrale.

Die Kläger schreiben auf ihrer Webseite: «Da ein autopilotiertes und autonomes Fahren auf Level-5-Ebene derzeit weder rechtlich zulässig noch technisch bei dem fraglichen Fahrzeug möglich ist, muss sich auch Tesla an die Spielregeln halten und darf keine falschen Werbeversprechen machen.» Unter Level 5 versteht man vollständig autonome Fahrsysteme (siehe Box).

Klage wegen Neid?

Die Wettbewerbszentrale versteht sich als «größte und einflussreichste» Selbstkontrollinstitution für fairen Wettbewerb. Zu den Mitgliedern gehören 1200 Unternehmen und Hunderte Wirtschaftsverbände. Auch drei deutsche Autohersteller sind dabei. Kritiker sehen daher in der Klage gegen Tesla einen Versuch, die Erfolge des US-Unternehmens zu schmälern.

(L'essentiel/Dominic Benz)