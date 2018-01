600 Schüler debattieren über Kreislaufwirtschaft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Rund 600 Schüler haben sich am gestrigen Montag im Athénée zusammengefunden, um sich über die Themen nachhaltige Entwicklung, Sortierung und Bewirtschaftung von Abfällen sowie über Alternativen zur linearen Wirtschaft zu informieren und miteinander zu debattieren. Im Rahmen der Informationsveranstaltung hatten die Studenten die Möglichkeit, Experten zu diesen Themen zu befragen.

Die 16-jährige Constantine vom Royal Athenaeum in Arlon ist froh, die Veranstaltung besucht zu haben. Sie klagt darüber, dass in ihrem Unterricht bislang nicht viel darüber geredet wurde. Durch die Infoveranstaltung im Athénée kann sie «ein wenig besser nachvollziehen, um was es sich bei der Kreislaufwirtschaft handelt».

Schüler setzen sich mit Nachhaltigkeit auseinander

Für die meisten Schüler war dieses Thema allerdings kein unbeschriebenes Blatt. So erzählt der 19-jährige Tom: «Am ‹Lycée classique de Diekirch› hatten wir uns bereits mit dem Thema Kreislaufwirtschaft auseinandergesetzt, etwa bezüglich der Superdreckskëscht.» Auch Alexandra, 17, ebenfalls Schülerin des Lyzeums in Diekirch betritt damit kein unberührtes Terrain: «Wir haben schon im Englischunterricht darüber gesprochen. Unsere Klasse ist sehr an diesem Thema interessiert.»

Auch Lauriapino, 22, hat sich am Lycée Arts et Métiers bereits mehrmals mit diesem Thema befasst und findet sogar, dass solche Debatten häufiger stattfinden sollten: «Wir konnten schon an einigen Projekten arbeiten, die uns auf die Verwendung von recyclebaren Materialien aufmerksam gemacht haben».

(Pierre François/L'essentiel)