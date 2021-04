Société Générale baut neuen Hauptsitz

Höchstpersönlich war der Geschäftsführer der Société Générale Gruppe, Frédéric Oudéa, für den bedeutenden Moment angereist: Am Freitag hat er den ersten Stein des neuen Hauptsitzes der luxemburgischen Niederlassung gesetzt – in Begleitung von Finanzminister Pierre Gramegna (DP) und dem CEO der SG Luxembourg, Arnaud Jacquemin. Das Arsenal-Gebäude wird zusammen mit dem Icône Bürogebäude in Belval, für das der Mietvertrag im vergangenen Februar unterzeichnet wurde, bis etwa 2023 alle Teams der Société Générale Luxembourg beherbergen. Die Gruppe beschäftigt rund 1330 Mitarbeiter im Großherzogtum.

Diese beiden modernen Gebäude – mit hohen Umweltstandards – sind nach neuen Arbeitsweisen, wie Homeoffice, ausgerichtet und werden große Räume für Teamarbeit bieten. «Diese Gebäude werden die Umsetzung einer neuen Arbeitsorganisation ermöglichen, die weiterhin auf Menschen, Flexibilität und Digitalisierung basiert», so Arnaud Jacquemin. Der neue Hauptsitz wird auf 9700 Quadratmetern rund 700 Arbeitsplätze beherbergen, die sich auf drei Etagen verteilen, darunter ein Auditorium mit 250 Sitzplätzen und ein Business Center.

«Die Gruppe verstärkt ihre Wurzeln im Großherzogtum und investiert in die zukünftige Entwicklung des Landes», begrüßte Pierre Gramegna die Investition. Die Société Générale war 1893 die erste ausländische Bank, die sich in Luxemburg niederließ.

(mc/L'essentiel)