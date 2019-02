Luxemburger Carsharer startet in Berlin

Artikel per Mail weiterempfehlen

Carsharing ist in Großstädten attraktiv, denn nicht jeder kann sich ein Auto leisten – oder will sich eines anschaffen, weil auch Parkplätze zunehmend zur Mangelware werden. Der Carsharer Oply, ein Tochter-Unternehmen des luxemburgischen Mobilitätsanbieters ExaMotive, nutzt diesen Trend und expandiert weiter in Deutschland. Sein Ziel ab dem heutigen Mittwoch: die Hauptstadt Berlin.

Dort sollen ab heute 200 Autos des Unternehmens in den sogenannten «Nachbarschaften» zur Verfügung stehen. Mit den Nachbarschaften sind Areale gemeint, in denen die Autos nach Benutzung wieder abgestellt werden müssen, damit der nächste Kunde sie von dort aus nutzen kann. Die Gebiete sind laut der Berliner Morgenpost zwischen drei und fünf Quadratkilometern groß; insgesamt 54 davon soll es in Berlin geben.

Der Carsharer bietet vier Modelle – einen Sportwagen, ein Kleinwagen, ein Familienauto und einen Transporter – an. Die Wagen können stunden- und tageweise gemietet werden, wobei die Höchstmietdauer 27 Tage beträgt. Anders als bei anderen Anbietern können auch Fahranfänger ein Auto mieten – ausgenommen der Transporter und Sportwagen, schreibt die Morgenpost. In Hamburg und München ist das luxemburgische Unternehmen mit weiteren Autos bereits seit 2018 vertreten. Insgesamt 430 Fahrzeuge werden seit März 2018 vermietet.

(L'essentiel)