Kommen künftige Tram-​​Schienen aus Rodingen?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es war ein symbolischer Akt: Der Luxemburger Stahlriese ArcelorMittal hat am Mittwoch seine Neujahrsbegrüßung abgehalten – in Rodingen. Denn die Fabrik dort «war fast schon geschlossen. Doch dank der Entwicklung neuer Nischenprodukte, insbesondere die Schienenherstellung, ist der Standort wiedergeboren worden», sagt Michel Wurth, Präsident des Verwaltungsrates bei ArcelorMittal.

Dabei könnte Rodingen vor allem von der Tram in der Hauptstadt profitieren. Bislang wurden nur die Weichen des ersten Abschnitts geliefert. Der Stahlhersteller hofft, bei Erweiterung der Strecken auch bei den Schienen berücksichtigt zu werden. Die Herstellung sogenannter Rillenschienen wurde 2015 mit Hilfe des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Esch entwickelt und gilt in Rodingen als wichtige Marke. Die Produktionskapazität liegt bei 300.000 Tonnen und ist derzeit mit 75 Prozent abgedeckt.

4000 Mitarbeiter

Auch ansonsten lief das Geschäft im vergangenen Jahr gut. Das Produktionsniveau lag bei 2,2 Millionen Tonnen. «Speziell die großen Stahlträger für Differdingen und die Spundwände für Belval verkauften sich gut», sagt Wurth. Eine der Herausforderungen für dieses Jahr besteht laut ihm aus der Herstellung von widerstandsfähigen Stahlprodukten, die für den Bau in Erdbebenregionen geeignet sind.

In Sachen Beschäftigungen hat sich die Zahl von 4000 Mitarbeitern stabilisiert. «Wir wollen diese Zahl halten. Aber es ist eine Produktionssteigerung nötig, um auf dem Markt mithalten zu können. Es sind keine größeren Umstrukturierungen geplant. Aufgrund von technischen Innovationen, Automatisierungen oder Industrie 4.0 wird es jedoch auch Anpassungen geben.»

(Mathieu Vacon/L'essentiel)