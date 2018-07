Das sind die reichsten Menschen der Welt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die zehn Kandidaten besitzen nach dem am Montag veröffentlichten Bloomberg Billionaires Index zusammen die kolossale Summe von 776,7 Milliarden Dollar (660,1 Milliarden Euro). Dieses Jahr markiert das erste Mal, dass die Rangliste von drei Männern dominiert wird, die ihr Vermögen mit neuen Technologien gemacht haben.

So hat es diesmal Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, auf das Podium geschafft und damit den amerikanischen Geschäftsmann Warren Buffett verdrängt. Jeff Bezos liegt immer noch vor Bill Gates an der Spitze der Rangliste. Die kompletten Top 10 sind in der obigen Diashow zu sehen.

Beachtlich ist auch, dass die erste Frau an elfter Stelle steht. Die Französin Françoise Bettencourt-Meyers, Erbin der im September 2017 verstorbenen Liliane Bettencourt, besitzt 48,4 Milliarden Dollar (41,1 Milliarden Euro).

(L'essentiel)