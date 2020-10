Werden erste Teslas nächste Woche autonom?

Die sogenannte «Full Self-Driving Beta» soll laut Tesla-CEO Elon Musk in der kommenden Woche in ausgewählte Teslas ausgespielt werden und damit dem autonomen Fahren einen großen Schritt näher kommen. Musk beschreibt die neue, komplett umgeschriebene Version des oft kritisierten Autopilot-Features als «Quantensprung» in der Entwicklung. Er selbst würde eine frühe Alpha-Version nutzen und damit «nahezu ohne nötige Eingriffe» autonom von seinem Haus bis zum Arbeitsplatz fahren können.

Limited FSD beta releasing on Tuesday next week, as promised. This will, at first, be limited to a small number of people who are expert & careful drivers. — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2020

Was Teslas «Full Self Driving» tatsächlich dazu gelernt hat, erklärt Musk nicht. Das Autopilot-Feature der Marke steht immer wieder in der Kritik, weil die Bezeichnung suggeriere, dass es mehr als nur ein Assistenzsystem sei, wie es auch andere Marken benutzen. Musk selbst bezeichnet dies als «idiotisch» und «lächerlich». Niemand würde aufgrund der Bezeichnung annehmen, dass sich das Auto von selbst fahre, so der Tesla-Chef in einem Interview mit dem Fachblatt Automobile News. In Deutschland erlitt Tesla allerdings jüngst erst eine juristische Schlappe - das Landgericht München I verbot dem US-Unternehmen Mitte Juli, mit dem Begriff «Autopilot» für seine Fahrzeuge zu werben, da dieser irreführend sei.

Das aktuelle «Full Self Driving»-Feature kann tatsächlich kaum mehr als handelsübliche Assistenzsysteme, verspricht aber in Zukunft via over-the-air eingespielter Updates vollautonom zu werden. Alle aktuell hergestellten Teslas verfügen bereits über die nötige Hardware. Musk schwebt eine Flotte sogenannter «Robo-Taxis» vor, die ohne Fahrer komplett autonom Fahrgäste von A nach B bringen können. Auch Tesla-Besitzer sollen ihre Autos dann während Standzeiten als «Robo-Taxi» losschicken können, bis sie das Fahrzeug wieder selbst benötigen.

(dm/L'essentiel)