Arbeitslosenzahl geht im Februar zurück

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar leicht gesunken. Im Vergleich zum Vormonat ging die Zahl der Jobsucher um 24.000 auf 2,546 Millionen zurück. Das ist der niedrigste Wert in diesem Monat seit mehr als 25 Jahren. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Mittwoch mitteilte, sank die Zahl der Erwerbslosen gegenüber dem Vorjahr sogar um 216.000. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent zurück. Auch saisonbereinigt sank die Zahl der Jobsucher: Die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenquote lag im Februar bei 5,4 Prozent.

«Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich auch im Februar fort», sagte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele. Die Arbeitslosigkeit sei gesunken, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung weiter auf Wachstumskurs und die Arbeitskräftenachfrage bleibe auf sehr hohem Niveau. Im Februar waren 764.000 offene Stellen bei der Bundesagentur gemeldet – 90.000 mehr als vor einem Jahr.

Situation in den Grenz-Bundesländern

Auch in Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit leicht gesunken. Im Februar waren offiziell 107.534 Frauen und Männer arbeitslos, das waren 131 oder 0,1 Prozent weniger als im Januar. «Wir haben die geringste Februararbeitslosigkeit seit vielen Jahren», sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland. Die Nachfrage der Betriebe nach Mitarbeitern sei weiter hoch. Die Arbeitslosenquote betrug wie im Januar 4,9 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie bei 5,4 Prozent gelegen.

Im Saarland blieb die Arbeitslosikkeit hingegen fast unverändert. Offiziell waren 34.583 Frauen und Männer ohne Stelle, das waren 20 oder 0,1 Prozent mehr als im Januar. Der saarländische Arbeitsmarkt sei in einer guten Verfassung, sagte Schulz. Niedriger sei die Arbeitslosenzahl an der Saar zuletzt im Februar 1981 gewesen. Im Vergleich zum Stichtag des Vorjahres sank die Zahl der Arbeitslosen um 2341 oder 6,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug wie im Januar 6,6 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie bei 7,2 Prozent gelegen.

(pw/L'essentiel/dpa)