«Lohnerhöhungen sind keine Lösung»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit einer Armutsgefährungsquote von 18,7 Prozent und einer von Statec geschätzten tatsächlichen Armut von 5,7 Prozent, hat sich die soziale Ungleichheit auch im Großherzogtum in den vergangenen Jahren vergrößert. Verschiedene Akteure sind deshalb beunruhigt. Am Donnerstag veröffentlichte die Handelskammer eine Einschätzung der Situation.

Die Kammer plädierte in diesem Zuge für eine «bessere, gezieltere Verteilung»: «Wir müssen mehr für Menschen tun, die wirklich in Not sind, nicht für diejenigen, die die Armutsgrenze bereits verlassen haben», sagt Carlo Thelen, Direktor der Handelskammer.

Mehr bauen statt neue Hilfen anbieten

Eine große finanzielle Belastung für die ärmsten Haushalte liegt im Wohnbereich. Die Handelskammer merkt an, dass der Staat auf das Problem reagieren solle, indem er mehr baue, anstatt neue Hilfen anzubieten. Die Kammer glaubt auch nicht, dass eine Erhöhung des Mindestlohns eine echte Lösung zur Bekämpfung der Armut ist: «Im Gegenteil, sie ist sogar kontraproduktiv, und kann weniger Qualifizierte von Arbeitsplätzen ausschließen. Das sind genau die Menschen, die von Armut betroffen sind – es sind nicht die arbeitenden Menschen, die arm werden», sagt Thelen.

Um der Lage in Luxemburg entgegenzutreten, hat die Handelskammer andere Ideen – insbesondere institutionelle. Dazu gehört die Einrichtung eines vierköpfigen Ausschusses für die Armutsüberwachung und die Bewertung der verschiedenen Maßnahmen. Diese Rückmeldungen könnten auch hilfreich sein, bei der Entwicklung des Lehrstoffes und dabei «die Qualitäten der Schüler zu unterstützen, anstatt ihr Scheitern zu stigmatisieren».

Thelen räumt zudem ein, dass sich auch einige Unternehmer, deren Geschäftstätigkeiten nur einen geringen Gewinn erzielen, in einer prekären Situation befinden. «Unternehmertum ist nicht einfach. Viele können sich nicht einmal das Äquivalent eines Mindeslohns leisten», so Thelen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)