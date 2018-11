Luxemburger Firma verschenkt 125 Millionen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Gebiet der digitalen Zahlungsmittel ist es das größte Werbegeschenk der Geschichte: Das Unternehmen Blockchain Luxembourg mit Sitz in der hauptstädtischen Rue Philippe II will die Kryptowährung «Stellar» bekannter machen und neue Kunden anlocken. Die Firma bietet die sogenannten Wallets (Geldbörsen), die für den Besitz des digitalen Geldes notwendig sind. Wie das Handelsblatt berichtet, schenkt Blockchain Luxembourg seinen Bestandskunden und den neuen Wallet-Besitzern 100 Stellar, umgerechnet 25 Dollar.

Nach dem Motto «Wer zuerst kommt, mahl zuerst» will das Unternehmen insgesamt 125 Millionen Dollar unter seinen Kunden verteilen. Er geht davon aus, dass die Firma das in sechs Monaten schafft. Gebühren fallen dabei für die Kunden laut dem Handelsblatt nicht an. Blockchain Luxembourg ist nach eigenen Angaben weltweit der größte Anbieter der digitalen Geldbörsen.

80 Millionen in zwei Jahren

Werbegeschenke dieser Art werden in der Finanzbranche «Airdrops» (Fallschirmabwurf) genannt. Sie sollen eine Marke bekannter machen und Kunden ermutigen, sich damit zu befassen, um im Anschluss die Marke erneut zu kaufen. Ein berühmtes Beispiel für diese Strategie lieferte der Online-Bezahldienst PayPal, als dieser seinen Nutzern zum Start zehn Dollar schenkte. Das Budget für die Werbeaktion belief sich damals auf 80 Millionen Dollar, die nach zwei Jahren aufgebraucht waren.

Blockchain Luxembourg verkündete seinen Airdrop am Dienstag auf einer Messe in Lissabon. Laut Firmenchef Peter Smith handelt es sich dabei «um das größte Krypto-Werbegeschenk der Geschichte.»

(sw/L'essentiel)