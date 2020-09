Creos pumpt 200 Millionen Euro ins Stromnetz

Der Stromnetzbetreiber Creos hat am Donnerstag über eine Modernisierung seines Stromnetzes in Luxemburg informiert, für die ein Budget von 209 Millionen Euro veranschlagt wurde. Angesichts des wachsenden Bedarfs an elektrischer Energie wird das derzeitige Netz, das aus den 1960er Jahren stammt, bald an seine Grenzen stoßen. Der Ausbau des Verbunds mit dem deutschen Netz, aus dem der Großteil des in Luxemburg verbrauchten Stroms stammt, ist notwendig geworden, so der Konzern.

Das Unternehmen plant daher die Förderung eines höheren Spannungsniveaus, von 220 kV auf 380 kV. Dies erfordert die Demontage von 225 Masten und fast 75 Kilometer an Leitungen. Sie werden durch etwa 170 neue Masten auf einer etwa 50 Kilometer langen Strecke ersetzt. Zusätzlich werde ein neues Umspannwerk in der Nähe von Bofferdingen errichtet, allerdings nicht in der Nähe von Wohngebieten. Das alte im Zentrum von Heisdorf wird entfernt.

«Die geplanten Neubaumaßnahmen werden das zukünftige Erscheinungsbild des gesamten Stromnetzes verändern und verbessern. Creos plant wichtige Verbesserungsmaßnahmen, die das Zentrum des Landes, insbesondere das Alzette-Tal und den Nordosten des Landes, erheblich entlasten werden», so Creos-CEO Marc Reiffers. Ab Ende 2022 könnte es losgehen, die Inbetriebnahme ist für 2026 geplant. Weitere Einzelheiten lassen sich auf 380.creos.net einsehen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)