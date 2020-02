Auch Tuifly will den Krisenflieger umbenennen

Tuifly will ihre Boeing 737 Max-Jets nach der Wiederzulassung als «737-8» starten lassen, wie das Branchenportal airliners unter Berufung auf das Hamburger Abendblatt berichtet. Der «neue» offzielle Name wurde von Tuifly-Chef Oliver Lackmann vor Journalisten des LPC-Mediennetzwerks Luft- und Raumfahrt in Hamburg genannt.

Damit ist Tuifly nach Ryanair die zweite Airline, die den offiziellen Namen des nach zwei Abstürzen immer noch gegroundeten Krisenjets abändern will.

Ob dies nur die in Deutschland stationierten Tuifly-Boeings betrifft, oder auch die in Brüssel Charleroi stationierten Flugzeuge, ist noch unklar.

(dm/L'essentiel)