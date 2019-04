Kraftstoff-​​Branche fürchtet steigende Steuern

Der Absatz von Mineralölprodukten ist im vergangenen Jahr gestiegen. 2018 betrug er in Luxemburg 2.957.418 Tonnen* und lag damit um 6,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Groupement Pétrolier Luxembourgeois (GPL) legte diese Zahlen am Dienstag vor und sprach von einem «unerwarteten Anstieg» der Verkäufe.

Die Entwicklung sei auf eine allgemein günstige Wirtschaftslage in Europa zurückzuführen. Außerdem hätte der Sektor von zwei Entwicklungen profitiert: Einerseits wurden in Deutschland Gütertransporte vom Fluss auf die Straße verlagert, weil der Rhein Niedrigwasser hatte. Außerdem hätten die «Gelbwesten» in Frankreich die Lieferkette nach Belgien unterbrochen, was ebenfalls die Nachfrage von Kraftstoffen im Großherzogtum erhöhte.

Die GPL äußerte Vorbehalte gegenüber der angekündigten Erhöhung der Steuern auf Diesel und Benzin durch die Regierung. Ab dem 1. Mai wird der Liter Benzin an der Zapfsäule um einen Cent und Diesel um zwei Cent erhöht. Damit wird die Höhe der Verbrauchsteuer auf Dieselkraftstoff in Luxemburg zum ersten Mal höher sein als in Belgien. «Das wird Auswirkungen auf die gewerblichen Kunden haben», sagte Romain Hoffmann, Präsident des GPL.

*Eine Tonne entspricht 1.325 Liter Benzin und 1.190 Liter Diesel/Öl.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)