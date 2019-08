Rekrutieren statt kündigen bei ArcelorMittal

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Umstrukturierung der Werke Belval und Differdingen der ArcelorMittal-Gruppe soll Personal einsparen. Im Juni teilte der Stahlriese mit, 260 Stellen abbauen zu wollen. Nun wurde diese Zahl nach unten korrigiert. Bei einem Treffen des Konzerns mit den Gewerkschaften LCGB und OGBL am Mittwoch gab ArcelorMittal bekannt, die Anzahl der Stellen sei auf 216 gesunken. Das berichtete das Luxemburger Wort.

Auf Nachfrage von L'essentiel bestätigte der Konzern die neue Zahl und ergänzte, diese sei niedriger als der Rückgang an Mitarbeitern, der sich sowieso ergäbe, etwa weil Personal wechselt oder in Rente geht. Im Klartext heißt das also: Obwohl der Konzern Stellen abbaut, muss er noch Personal einstellen, um die verbleibenden Positionen zu besetzen.

Einstellungen statt Kündigungen

Roland Bastian, CEO von ArcelorMittal Belval und Leiter von ArcelorMittal Luxembourg, wies bereits am 7. Juni darauf hin, dass eine Reihe von Abgängen «durch gezielte Rekrutierung ausgeglichen» werden. Für den 12. September ist ein Treffen zwischen Unternehmensleitung und Gewerkschaften geplant. Dann könnten genauere Informationen bekannt werden.

Das Transformationsprojekt von ArcelorMittal erstreckt sich über einen Zeitraum von fünf Jahren und zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte Belval und Differdingen wiederherzustellen, die in den letzten zwei Jahren aufgrund verschiedener externer Faktoren (Billigimporte nach Europa, steigende Rohstoff- und Energiepreise) beeinträchtigt wurde. «Das Projekt beinhaltet keine Werksschließungen oder Werksstillstände», betonte die Gruppe.

(mb/L'essentiel)