Geleakte Preislisten – Rolex wird noch teurer

Rolex will kommendes Jahr die Preise erhöhen. Im Schnitt sollen es in Europa rund 7 Prozent sein, wie die «Handelszeitung» schreibt. In der Schweiz selbst sei mit einer Preiserhöhung zwischen 3 und 6 Prozent zu rechnen.

Geleakte Preislisten zeigen, dass etwa in Deutschland mit besonders hohen Preisanstiegen zu rechnen ist: Die aus Stahl gefertigte Submariner ohne Datumsanzeige kostet derzeit 6800 Euro – 2020 sollen es 7350 Euro sein. Ein Plus von über 8 Prozent.

«Rolex-Krise» in München

In Deutschland sind die luxuriösen Zeitmesser aus Genf derzeit knapp: In München schreibt die «Abendzeitung» von einer regelrechten «Rolex-Krise». Pro Rolex-Uhr gebe es 50 bis 100 Käufer.

Laut dem Bericht hat das unter anderem damit zu tun, dass Kunden aus Angst vor Negativzinsen in Luxusuhren investieren wollen. Die Anlage könnte sich lohnen: Der Wert einiger der begehrtesten Modelle hat sich in den vergangenen zehn Jahren vervielfacht. Darum seien die Rolex-Produkte in ganz München ausverkauft.

Wartezeiten in der Schweiz

Rolex wird zudem vorgeworfen, die Firma produziere bewusst weniger Uhren, um die Exklusivität und den Preis zu steigern. Laut Berichten gibt es zwar durchaus noch Rolex-Uhren im Angebot – allerdings vor allem in Asien.

Auch in der Schweiz selbst gibt es lange Wartezeiten für bestimmte Modelle, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Die Lager beim Rolex-Verkäufer Bucherer seien aber nicht leer. Trotzdem könne es vor allem in der Weihnachtszeit zu Engpässen kommen – auch weil Wiederverkäufer sich laufend mit beliebten Produkten eindecken.

Noch schnell 2019 eine Rolex bestellen Die Preiserhöhung kommt 2020 – kann man also viel Geld sparen, wenn man statt zu warten, noch dieses Jahr rasch eine Rolex bestellt? Der Trick funktioniert nicht, schreibt die «Handelszeitung». Denn die wenigen vorrätigen Modelle bei offiziellen Rolex-Händlern würden nur an außerordentlich gute Stammkunden verkauft. Zudem seien Bestellungen von Rolex-Uhren in der Regel unverbindliche Anfragen. Ob und wann das Produkt effektiv geliefert wird, sei unklar. Wenn die 2019 bestellte Uhr erst 2020 ankommt, gelte bereits der empfohlene Verkaufspreis des neuen Jahrs.

(L'essentiel)