Rückruf der E-​​Autos kostet GM Milliarden

Das Debakel um Feuergefahr bei Elektrofahrzeugen vom Typ Chevrolet Bolt EV kommt den größten US-Autobauer General Motors (GM) immer teurer zu stehen. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, dass nun alle Bolt-EV-Modelle zurückgerufen werden müssen – auch die der neuesten Jahrgänge.

❗ Consumer Alert ❗ GM Expands Recall, All Chevrolet Bolt Vehicles Now Recalled - All owners urged to limit charging, park away from structures, and more https://t.co/kA9PG1L7KP