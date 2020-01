Cargolux geht bei China-​​Flügen auf Nummer sicher

Mit der aktuellen Situation in China muss sich der Findel wegen nicht vorhandener Direktflüge aus China kaum auseinandersetzen. Im Frachtflugbereich sieht das anders aus, schließlich fliegt die luxemburgische Cargolux 23 mal pro Woche ins Reich der Mitte. Die Boeing 747 der Frachtfluggesellschaft aus dem Großherzogtum landen in Peking, Shanghai, Zhengzhou und Xiamen, nicht aber in Wuhan, wie Cargolux in einem Interview mit Paperjam versichert.

Nichtsdestotrotz sei das Unternehmen «in Bereitschaft» und hat «Vorsichtsmaßnahmen» getroffen, heißt es in dem Bericht. Dazu gehören neben transparenten Informationen zur Krankheit auch entsprechendes Schutzequipment, wie eine Atemmaske und Desinfektionstücher. Auch stehe man in «engem Kontakt mit dem luxemburgischen Gesundheitsministerium», wird ein Unternehmenssprecher zitiert.

(L'essentiel)