Trump gibt Boeing Tipps für Unglücksflugzeug

US-Präsident Donald Trump gibt dem amerikanischen Flugzeugbauer Boeing Ratschläge, was das Unglücksflugzeug 737 MAX anbelangt. Auf Twitter schreibt er:«Was weiß ich schon über Marketing, wahrscheinlich nichts (aber ich wurde Präsident!)».

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. April 2019

Wenn er Boeing wäre, würde er die 737 MAX reparieren, einige zusätzliche «großartige Funktionen» hinzufügen und «dem Flugzeug mit einem neuen Namen eine neue Marke verpassen», schrieb er weiter. «Kein Produkt hat so sehr gelitten wie dieses. Aber nochmal: Was zur Hölle weiß ich?»

Zwei Abstürze – 346 Tote

Am 10. März war eine Boeing 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines in Äthiopien kurz nach dem Start abgestürzt, alle 157 Menschen an Bord kamen ums Leben. Im Oktober verunglückte eine Maschine desselben Typs vor der indonesischen Insel Java, alle 189 Insassen starben.

Nach den Unglücken, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben kamen, waren weltweit Startverbote für die Boeing-Serie erlassen worden. Die Flugzeuge können derzeit nicht ausgeliefert werden und es drohen Stornierungen. Boeing arbeitet an einem Softwareupdate. (scl/sda/afp)

