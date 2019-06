Börse ermittelt gegen Elite-​​Netzwerk

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Six Exchange Regulation ermittelt gegen Asmallworld, eine Art Facebook für Reiche. Hintergrund sind mögliche Verletzungen der Vorschriften zur Offenlegung von Management-Transaktionen. Es besteht der Verdacht, dass Asmallworld nicht gegen meldepflichtige Personen vorgegangen ist, die Pflichtverletzungen begangen haben, wie die Six Exchange Regulation in einer Mitteilung schreibt.

Laut Meldung bestehe der Verdacht, dass das börsennottierte Unternehmen nicht alle Vorkehrungen traf, um eine Verletzung der Bestimmungen betreffend die Offenlegung von Management-Transaktionen zu verhindern. Wie lange die Untersuchung dauert, ist unklar. Über das laufende Untersuchungsverfahren werden keine Auskünfte erteilt.

Chef von der Plattform Asmallworld ist Patrick Liotard-Vogt. Der Nestlé-Erbe und Lebemann brachte im März 2018 A Smallworld an die Schweizer Börse. Das Elite-Netzwerk kaufte Liotard-Vogt 2009 vom unterdessen tief gefallenen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ab.

(L'essentiel/dob)