Versicherungen profitieren bereits vom Brexit

Die Luxemburger Versicherungen gegen Sach- und Vermögensschäden verzeichnen derzeit gute Zahlen. Der Hauptgrund für diesen Boom ist der anstehende Brexit: Im vergangenen Jahr haben sich zwölf Sachversicherer, darunter zehn aus dem Vereinigten Königreich, dafür entschieden, ihr Geschäftszentrum ins Großherzogtum zu verlegen.

«2018 war ein Jahr des Übergangs, in dem wir einen bescheidenen Zuwachs in der Größenordnung von drei Prozent verbucht haben. In diesem Jahr wird das anders sein, denn die Brexit-Unternehmen wurden zum 1. Januar in die Rechnung aufgenommen. Allein im ersten Quartal haben wir eine Verdreifachung der Einnahmen festgestellt», erklärte Claude Wirion, Direktor der luxemburgischen Überwachungsbehörde des Versicherungssektors. Die Gesamteinnahmen stiegen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 13,8 Prozent auf 15 Milliarden Euro, die der Beiträge stiegen um 22,3 Prozent auf fünf Milliarden.

Das Volumen der Lebensversicherungen ist weiterhin deutlich höher, auch wenn ihr Wachstum im vergangenen Jahr verhaltener war: Ein Plus von 2,2 Prozent wurde bei den Gesamteinnahmen verzeichnet (183 Milliarden Euro), eines von 2,5 Prozent für die Beitragseinnahmen (24 Millarden). Nach drei Jahren des Wachstums in Folge sanken die Rückversicherungserlöse im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent auf zehn Milliarden Euro.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)