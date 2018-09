KFC will zur größten Fast-​​Food-​​Marke werden

Alle sieben Stunden geht eine neue Filiale von Kentucky Fried Chicken (KFC) auf. Die Zahl der Restaurants soll weltweit von 21.500 auf 60.000 ansteigen, zitiert Welt.de den KFC-Vorstandschef Roger Eaton. Ziel der Fast-Food-Kette sei es, in jedem Land der Welt vertreten zu sein.

Mit 60.000 Restaurants würde KFC laut dem Bericht den Konkurrenten McDonald's, der rund 40.000 Niederlassungen hat, überholen und zur größten Fast-Food-Marke der Welt werden.

800 neue deutsche Städte

Insbesondere in Deutschland treibt KFC das Wachstum voran: Die Kette plant laut Welt.de, in 800 deutsche Städte vorzudringen. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 2000 Städte – KFC will also in fast jede zweite. Bis 2025 sollen es bereits 500 sein, was den Umsatz in dem Land mehr als vervierfachen dürfte.

Laut dem Bericht hat KFC das schnelle Wachstum unter anderem seinen Investoren zu verdanken. Zu den Franchisenehmern der Kette würden Milliardenkonzerne gehören, die auf die Systemgastronomie spezialisiert seien. Das Unternehmen selbst investiere zudem jährlich zwei Milliarden US-Dollar in die Expansion.

(L'essentiel)