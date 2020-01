C&A Filiale am Knuedler schließt Anfang März

Das Textilunternehmen C&A mit Sitz in Belgien und Deutschland schließt seine Filiale am Place Guillaume II zum dritten März diesen Jahres. Das geht aus einem Bericht von RTL hervor. Das Unternehmen informiert seine Kunde durch entsprechende Aushänge im Schaufenster der Filiale. Die Stadtverwaltung sei von dem Schritt überrascht worden, heißt es in dem Bericht weiter. Das Unternehmen hat derzeit acht Filialen in Luxemburg, zwei davon in der Hauptstadt.

Das Familienunternehmen schreibt seit 2017 rote Zahlen. Neben der Schließung der Filiale in Luxemburg sind laut Medienberichten in Deutschland 13 und in Frankreich sogar 30 Filialen betroffen. Im Juli 2020 schließt demnach in der Großregion auch die Filiale in Neustadt an der Weinstraße. Das Unternehmen unterhält derzeit 2000 Filialen in 24 Ländern.

(L'essentiel)