«Luxemburg, das Zentrum der Mikrofinanzierung»

Wie sehr ist Luxemburg im Mikrofinanzsektor aktiv?

Christophe Pausch, Exekutivsekretär der European Microfinance Platform: Seit Anfang der 1990er Jahre arbeitet die luxemburgische Direktion für Entwicklungskooperation mit Akteuren der Zivilgesellschaft zusammen, die sich auf Mikrofinanz spezialisiert haben. Heute ist Luxemburg das Zentrum für Mikrofinanzierungen weltweit, da die meisten Investmentfonds in diesem Bereich hier ihren Sitz haben.

Was sind die aktuellen Trends im Bereich der Mikrofinanzierung?

Der Klimawandel steht heute im Zusammenhang mit der COP26 im Vordergrund. Außerdem die Digitalisierung. In einigen Entwicklungsländern ist sie ein wichtiges Thema. Ich denke da zum Beispiel an Äthiopien, wo manche Menschen immer noch zu Fuß in die Dörfer gehen müssen, um Geld zu sammeln.

Wie kann die Mikrofinanzierung Menschen beim Klimawandel in gefährdeten Regionen helfen?

Es ist möglich, Instrumente wie Mikroversicherungen zu entwickeln. Das kann für Landwirte in Bangladesch nützlich sein, die immer häufiger von Überschwemmungen betroffen sind. Darüber hinaus können Kredite vergeben werden, um die Energiewende zu beschleunigen, z. B. um die Installation von Mini-Solarnetzen zu ermöglichen. Im Verkehrsbereich können Mikrofinanzierungen den Übergang zu saubereren Verkehrsmitteln ermöglichen: In Indien zum Beispiel entstehen allmählich elektrische Rikschas.

