Neuer Airbus-​​Riesenvogel wagt sich ans Tageslicht

Airbus hat am Dienstag mit seinem neuen Großtransporter Beluga XL eine erste «Spritzfahrt» aus der Montagehalle in Toulouse (F) unternommen. Der Riesenvogel mit der freundlich wirkenden Bug-Silhouette soll Mitte diesen Jahres seinen Jungfernflug absolvieren. Vorerst darf das noch antriebslose Erstmodell nur Trockenübungen auf dem Flugfeld durchführen. In den nächsten Monaten finden noch ausführliche Tests statt.

Die Belugas – benannt nach der gleichnamigen Walgattung – fliegen bereits seit mehr als 20 Jahren. Der Flugzeughersteller nutzt die Großtransporter, um riesige Teile von Airbus-Flugzeugen von einem Produktionsstandort zum nächsten zu fliegen. Mit der XL-Version können künftig beide Flügel eines A350-Jetliners transportiert werden – die kleineren BelugaST schafften nur eine Tragfläche auf einmal.

Insgesamt soll bis 2020 eine Flotte von fünf Beluga XLs für die Airbus-Luftbrücke in Dienst gestellt werden. Die kleineren Transportflieger sollen schrittweise bis 2025 aus dem Betrieb genommen werden.



(jt/L'essentiel)