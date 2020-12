Elon Musk winkt vom «Starship»-​​Wrack

Elon Musk hat es sich am gestrigen Donnerstag nicht nehmen lassen, das Wrack seiner bei der Landung nach dem ersten großen Testflug explodierten Mars-Rakete «Starship» in Boca Chica, Texas genauer zu inspizieren.

Bereits kurz nach der Explosion hatte der SpaceX-CEO enthusiastisch getwittert: «Erfolgreicher Aufstieg, Umstellung auf Sammeltanks und präzise Klappensteuerung zum Landepunkt. SN9 ist als nächstes dran - Mars, wir kommen!». «SN9» beschreibt dabei den nächsten Prototypen der «Starship»-Reihe, der bereits fertiggestellt ist und auf seinen Einsatz wartet. Bereits jetzt produziert SpaceX die Raketen im Retro-Look wie am Fließband, um das ehrgeizige Ziel einer Mars-Mission innerhalb der nächsten sechs Jahre zu erreichen.

Auch unabhängige Experten sind sich einig, dass der Test trotz der fehlgeschlagenen Landung ein voller Erfolg war. Raumfahrtexperte Dr. Bruno Stanek schreibt etwa im Magazin Cockpit, dass alles Wichtige funktioniert habe. «Das Abstellen der Triebwerke in Gipfelhöhe, kontrollierter aerodynamischer Übergang in den 70 Grad-Anflug (eigentlich freier Fall!) bis zum Drehen wieder mit den in den letzten Sekunden erneut eingeschalteten Triebwerken in die Vertikale, in der man das relativ kleine Landequadrat bis zur Schlussbremsung genau traf», so der Experte.

(dm/L'essentiel)