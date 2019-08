Luxemburg trifft ein No-​​Deal härter als die Briten

Am 31. Oktober will das Vereinigte Königreich die EU verlassen. Das kündigte Premier Boris Johnson an: „Komme, was wolle“.

Am liebsten wäre ihm ein geregelter Brexit. Das betonte Johnson bei seinen Antrittsbesuchen in Berlin und Paris. Doch seine Bedingung ist, den irischen Backstop des Abkommens zu kippen. Brüssel schließt das aus. Darum steigt die Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexits.

Auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn bezweifelt, dass der Streit über den Backstop innerhalb der kommenden Wochen gelöst werden könne. «Wunder sind nie auszuschließen, aber ich bin schon skeptisch», sagte Asselborn in einem SWR-Interview am Donnerstag.

Wer zahlt die Rechnung für einen harten Brexit?

Forscher am deutschen Ifo-Institut haben ausgerechnet, welche wirtschaftlichen Konsequenzen ein harter Brexit hätte. Die schlechte Nachricht: Drei Länder soll es noch härter treffen als die Briten selbst – darunter Luxemburg.

Am härtesten trifft ein EU-Austritt ohne Vertrag Irland, sagen die Forscher. Dort könnte das Wohlstandsniveau um 8,16 Prozent fallen. Da Luxemburg ebenfalls besonders eng mit Großbritannien verwoben ist, könnte das Wohlstandsniveau hier um 5,23 Prozent sinken. Der dritte Staat, den es hart treffen könnte, ist Malta. Hier könnte es ein Minus von 5,19 Prozent geben.

(Marlene Brey/L'essentiel)