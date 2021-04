Größtes Flugzeug der Welt hebt wieder ab

Es ist schon eine unwirkliche Erscheinung. Mit seinen zwei Flugzeugrümpfen, die über einen 117 Meter breiten, durchgehenden Flügel verbunden sind, und seinen sechs Boeing 747-Triebwerken wirkt der Stratolaunch wie ein Jet aus einander anderen Welt. Das ungewöhnliche Flugzeug, das im Bezug auf seine Spannweite als das größte je gebaute Flugzeug gilt, soll einmal als Startplattform für Trägerraketen und Raumgleiter dienen, die zwischen den Flugzeugrümpfen aufgehangen werden. Hat Stratolaunch dann eine bestimmte Höhe erreicht, werden die Objekte ausgeklinkt und können mit deutlich weniger Energieaufwand in den Orbit starten, so zumindest die Theorie. Vor dem Praxiseinsatz stehen aber erstmal zahlreiche Flugtests.

Der Erstflug des Ungetüms fand bereits am 13. April 2019 statt, danach wurde die Firma von Microsoft-Mitgründer Paul Allen verkauft und es wurde still um den Stratolaunch. Ohne große Publicity absolvierte das größte Flugzeug der Welt am gestrigen Donnerstag erfolgreich seinen zweiten Flug am Mojave Air & Space Port in Kalifornien. Nun bereite man sich auf weitere Testflüge vor, Ziel ist die Zulassung bei der amerikanischen Flugsicherheitsbehörde FAA.

The flight test is going well. All results are as expected. pic.twitter.com/TrvqtVFulD — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021

Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021

(dm/L'essentiel)