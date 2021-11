Benzin geht auch an deutschen Tankstellen aus

Der Benzin-Mangel hat immer drastischere Folgen. Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg bekommen einige Tankstellen derzeit nicht mehr genug Benzin geliefert, wie die «Bild» schreibt. Mancherorts gibt es keinen Sprit mehr.

Grund dafür sind Transportprobleme, weil der Wasserstand des Rheins so tief ist. «Durch das niedrige Wasser im Rhein können die Frachtschiffe nicht vollständig beladen und einige Tankstellen nicht wie gewohnt beliefert werden», sagt Alexander von Gersdorff vom deutschen Mineralölwirtschaftsverband zur Zeitung.

Weil der niedrige Rheinpegel andauert, rechnen die Experten auch in den nächsten Tagen mit Lieferproblemen. So schlimm wie in England soll es aber nicht werden, wo die Tankstellen regelrecht ausgetrocknet sind. Die Engpässe in Deutschland würden jeweils nur temporär andauern.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)